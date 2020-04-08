Звезда Playboy Мария Лиман нарвалась на комплимент резидента Comedy Club

8 Апр 2020 2020-04-08T10:10:55+03:00

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Самая "горячая" модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман оказалась в центре внимания резидента Comedy Club Жени Синякова, который сравнил высказывания ростовчанки и белорусского президента.

liman_maria Резидент Comedy Club о Марии Лиман

Во время режима строго самоизоляции юморист внимательно следит за высказываниями знаменитых людей. Оказалось, что у них совершенно разное мнение по поводу карантина. Президент не сидит дома, а активно решает вопросы государства, в то время, как Мария Лиман публикует откровенные фотографии, сделанные во время самоизоляции.

liman_maria Мария Лиман скучает на самоизоляции

- Модель Playboy Марии Лиман тоже осталась дома и разместила в Instagram свои страдания на карантине. Мария пишет, что все ее запасы, которые она купила на месяц вперед, закончились за пару вечеров.Судя по ее позе, это не самое страшное, что случалось за пару вечеров,- говорит резидент Женя Синяков. - Еще она пишет: где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня? Мне кажется, ее смело можно взять работать маркетологом на абсолютно любой завод потому, что она лучше всех в мире рекламирует свой станок.

Модель не могла не ответить на высказывание юмориста в свой адрес.

- Ещё одна звезда по имени Лукашенко все же составила мне серьезную конкуренцию. Моя «Грузиния» отдыхает... Мне есть ещё чему учиться. Раньше был мой идеал Бузова, теперь я фанат Лукашенко. Ты не видишь туалетную бумагу на полках в магазина, значит ее не существует, - высказалась брюнетка.

Фанаты красотки не обратили особого внимания на высказывания модели. Девушку засыпали комплиментами и откровенными признаниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU