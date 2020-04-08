2020-04-08T10:10:55+03:00
Общество

Звезда Playboy Мария Лиман нарвалась на комплимент резидента Comedy Club

Юморист оценил внешность модели [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Девушка известна эротическими фотоссиями. Фото: Instagram Мария ЛиманДевушка известна эротическими фотоссиями. Фото: Instagram Мария Лиман
Изменить размер текста:

Самая "горячая" модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман оказалась в центре внимания резидента Comedy Club Жени Синякова, который сравнил высказывания ростовчанки и белорусского президента.

liman_marialiman_maria
Резидент Comedy Club о Марии Лиман
1661 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Во время режима строго самоизоляции юморист внимательно следит за высказываниями знаменитых людей. Оказалось, что у них совершенно разное мнение по поводу карантина. Президент не сидит дома, а активно решает вопросы государства, в то время, как Мария Лиман публикует откровенные фотографии, сделанные во время самоизоляции.

liman_marialiman_maria
Мария Лиман скучает на самоизоляции
33656 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Модель Playboy Марии Лиман тоже осталась дома и разместила в Instagram свои страдания на карантине. Мария пишет, что все ее запасы, которые она купила на месяц вперед, закончились за пару вечеров.Судя по ее позе, это не самое страшное, что случалось за пару вечеров,- говорит резидент Женя Синяков. - Еще она пишет: где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня? Мне кажется, ее смело можно взять работать маркетологом на абсолютно любой завод потому, что она лучше всех в мире рекламирует свой станок.

Модель не могла не ответить на высказывание юмориста в свой адрес.

- Ещё одна звезда по имени Лукашенко все же составила мне серьезную конкуренцию. Моя «Грузиния» отдыхает... Мне есть ещё чему учиться. Раньше был мой идеал Бузова, теперь я фанат Лукашенко. Ты не видишь туалетную бумагу на полках в магазина, значит ее не существует, - высказалась брюнетка.

Фанаты красотки не обратили особого внимания на высказывания модели. Девушку засыпали комплиментами и откровенными признаниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда Playboy Мария Лиман решила стать чиновницей и работать в ростовской мэрии

Но пока она будет получать образование в Лондоне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовским школьникам помогут подготовиться к сдаче ЕГЭ с помощью видеоконсультаций
Собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом запускает ВТБ
"Завидуй молча!": Анастасии Костенко осталось за дорогие вещи для дочек
В Ростове-на-Дону начнут готовить специалистов строительно-технической экспертизы
Самоизоляция в Ростовской области: жителям Дона запретили ездить на дачи на время карантина
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: поддержку получат семьи с детьми от 3 до 7 лет
Ростовчанин построил «кошачье общежитие» в СЖМ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: 12 тысяч звонков поступили региональный центр оперативного мониторинга
"Выйти за границы ума": Виктория Лопырева от скуки встала на гвозди во время карантина
Блогер из Таганрога Екатерина Диденко развеяла прах своего мужа
В Ростове-на-Дону подрядчика, строившего спорткомплекс, подозревают в мошенничестве
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в центр занятости безработные могут обратиться удаленно
Звезда Playboy Мария Лиман нарвалась на комплимент резидента Comedy Club
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: МФЦ возобновят работу
Под Ростовом произошел пожар в продуктовом магазине
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов