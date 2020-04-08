2020-04-08T10:23:20+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в центр занятости безработные могут обратиться удаленно

Чиновники рассказали, как оформить пособие по безработице в дни ограничений из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
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Чиновники рассказали, как оформить пособие по безработице в дни ограничений из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 2020.Чиновники рассказали, как оформить пособие по безработице в дни ограничений из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 2020.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в центр занятости безработные могут обратиться удаленно. Такая информация появилась на официальном сайте городского Центра занятости населения города. Известно, что нововведения связаны с режимом самоизоляции, во время которого ограничено передвижение по улицам. В итоге можно встать на учет в качестве безработного. Для этого нужно перейти на официальный портал в службе занятости. При этом размер пособия по безработице и срок выплаты для каждого определяется индивидуально с учетом предоставленных чиновникам документов. Размер пособия не может быть меньше 1,5 тысячи рублей и больше 12 130 рублей.

- На портале эта услуга называется «Содействие в поиске подходящей работы» (раздел «Услуги в электронной форме») и оказывается она через личный кабинет, - рассказали в Центре занятости Ростова-на-Дону. - Для этого надо использовать логин и пароль, полученные ранее в центре занятости. Если их нет, то войти в личный кабинет можно через учетную запись на сайте Государственных услуг. Если нет регистрации и там, то нужно ее сделать.

Кроме того, по той же схеме можно пройти и перерегистрацию в качестве безработного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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