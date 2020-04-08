В Ростове-на-Дону подрядчика, строившего спорткомплекс, подозревают в мошенничестве

8 Апр 2020 2020-04-08T10:31:55+03:00

Компания получила деньги, но не выполнила работы в полном объеме Фото: Иван МАКЕЕВ

Он не выполнил работы, хотя получил деньги в полном объеме

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Следователи прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении ведущего специалиста производственного отдела по строительству социальных объектов МКУ «Управления капитального строительства Ростова» и директора ООО «ЮгТранс», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Их подозревают в подделке документов при проведении специальных работ.

По материалам дела, межу сторонами был заключен муниципальный контракт на строительство спорткомплекса для занятий велоспортом в донской столице. Исполнитель должен был выполнить работы стоимостью в 28,8 миллионов рублей. По каким-то причинам подрядчик смог произвести работы только на 21,9 миллионов рублей, хотя исполнитель контракта подписал документ о зачислении на счет компании бюджетных денег.

- В счет неосвоенных средств - 6,9 миллионов рублей на новом спортивном объекте должны были быть построены трибуны, раздевалки, душевые и туалеты, - отметили в ведомстве.

Сейчас подрядчика обвиняют в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

В случае, если вина будет доказана, то исполнителю грозит до двух лет лишения свободы. Подрядчика обязали произвести оставшуюся часть невыполненных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU