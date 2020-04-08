Блогер из Таганрога Екатерина Диденко развеяла прах своего мужа

8 Апр 2020 2020-04-08T10:44:12+03:00

Как призналась девушка в социальных сетях, она это сделала вместе со своей дочкой

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Знаменитая на всю страну блогер Екатерина Диденко развеяла прах своего мужа, погибшего на вечеринке с сухим льдом. Об этом девушка рассказала в социальных сетях. Она призналась, что исполнила последнюю волю супруга. Вместе с ней была ее старшая дочь Настя.

По словам Екатерина, она долго откладывала развеивание праха, потому что боялась, что это причинит ей сильную боль. Однако, проснувшись на днях, поняла - время пришло.

- Это вызвало только пустоту в сердце. И полное осознание, что мужа больше нет, - написала в инстаграме блогер.

В этот момент вместе с ней была ее дочь Настя, хотя изначально Екатерина не планировала брать ее собой. Девочка сама изъявила желание попрощаться с папой. Прах развеяли в подмосковном Подольске, потому что в последний момент выяснилось, что в столице такое запрещено.

- После этого мы поплакали с Настей и уехали домой. Сегодня я заметила, как дочка резко повзрослела за последний месяц, - добавила Екатерина.

На кремацию супруга блогер потратила свыше 250 тысяч рублей. Разрешение на захоронение в Московской области ей выдали только 4 апреля, спустя 40 дней после смерти Валентина.

Напомним, Екатерина Диденко обрела популярность после трагедии в бане, когда ее друзья высыпали в бассейн сухой лед. Вещество вступило в реакцию с водой и выделило углекислый газ, от которого гости стали задыхаться. В итоге двое скончались сразу, а супруг Диденко умер уже в больнице.

После того, как новость об этом распространилось, и, о случившимся узнали миллионы россиян, на Екатерину обрушился шквал негатива. Ее обвинили в том, что она пытается пиарить себя и свой блог на фоне трагедии. И действительно, вскоре после трагедии "инстаграм" девушки пополнился десятками тысяч новых подписчиков.

Инстаграм-сторис Екатерины. Фото: соц. сети.

ИСТОЧНИК KP.RU