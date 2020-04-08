Блогер из Таганрога Екатерина Диденко развеяла прах своего мужа
Знаменитая на всю страну блогер Екатерина Диденко развеяла прах своего мужа, погибшего на вечеринке с сухим льдом. Об этом девушка рассказала в социальных сетях. Она призналась, что исполнила последнюю волю супруга. Вместе с ней была ее старшая дочь Настя.
По словам Екатерина, она долго откладывала развеивание праха, потому что боялась, что это причинит ей сильную боль. Однако, проснувшись на днях, поняла - время пришло.
- Это вызвало только пустоту в сердце. И полное осознание, что мужа больше нет, - написала в инстаграме блогер.
В этот момент вместе с ней была ее дочь Настя, хотя изначально Екатерина не планировала брать ее собой. Девочка сама изъявила желание попрощаться с папой. Прах развеяли в подмосковном Подольске, потому что в последний момент выяснилось, что в столице такое запрещено.
- После этого мы поплакали с Настей и уехали домой. Сегодня я заметила, как дочка резко повзрослела за последний месяц, - добавила Екатерина.
На кремацию супруга блогер потратила свыше 250 тысяч рублей. Разрешение на захоронение в Московской области ей выдали только 4 апреля, спустя 40 дней после смерти Валентина.
Напомним, Екатерина Диденко обрела популярность после трагедии в бане, когда ее друзья высыпали в бассейн сухой лед. Вещество вступило в реакцию с водой и выделило углекислый газ, от которого гости стали задыхаться. В итоге двое скончались сразу, а супруг Диденко умер уже в больнице.
После того, как новость об этом распространилось, и, о случившимся узнали миллионы россиян, на Екатерину обрушился шквал негатива. Ее обвинили в том, что она пытается пиарить себя и свой блог на фоне трагедии. И действительно, вскоре после трагедии "инстаграм" девушки пополнился десятками тысяч новых подписчиков.
Инстаграм-сторис Екатерины. Фото: соц. сети.
ИСТОЧНИК KP.RU