8 Апр 2020 2020-04-08T11:03:57+03:00

Там рассказали, что в дни угрозы распространения коронавируса в Ростове-на-Дону 2020 в штаб поступает около тысячи звонков

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: 12 тысяч звонков поступили региональный центр оперативного мониторинга региона. Он был создан 20 марта.

Как рассказал руководитель центра Тарас Дядьков, в первые десять дней работы центра его операторы обрабатывали около 600 звонков в сутки, но ситуация изменилась - число обращений выросло до тысячи. Больше всего вопросов возникает пока у ростовчан. Только за вторник, 7 апреля, туда позвонили около 600 горожан.

По словам специалистов, больше всего жителей Дона волнуют вопросы о возможности и условиях перемещений по территории Дона, а также между городами России. В тройке часто задаваемых вопросов - работа предприятий в условиях самоизоляции и штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, Центр работает круглосуточно. А в каждой смене - более 15 человек. В их числе чиновники от минздрава, Роспотребнадзора, минтруда, департамента потребрынка и других ведомств.

АЛЛО!

Телефоны центра: 8 800-200-46-53 и 8 (863) 285-05-43.

ИСТОЧНИК KP.RU