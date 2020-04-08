2020-04-08T11:27:47+03:00
Общество

Ростовчанин построил «кошачье общежитие» в СЖМ

Теперь у бездомных животных есть дома
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Домики для кошек. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Домики для кошек. Фото: vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Неравнодушный житель Ростова-на-Дону построил в одном и дворов жилой многотиражки Северного жилого массива двухэтажные домики для бездомных кошек. Теперь пушистые бродяги смогут там жить.

По словам очевидцев, «кошачье общежитие» расположено на улице Ларина. Пока новые постройки не пользуются популярностью у четвероногих, но, возможно, со временем кошки оценят деревянные постройки.

Ростовчане написали множество положительных откликов о проделанной работе добровольца. Люди засыпали строителя словами благодарности и комплиментами. Однако нашлись и те, кому работа ростовчанина пришлась не по душе.

Некоторые горожане раскритиковали домики: «Клевое начинание, но конструкция, мягко говоря, неидеальна: нужно два входа, и, по-хорошему, сами домики надо расположить повыше: на дереве или столбе».

ИСТОЧНИК KP.RU

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