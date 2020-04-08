2020-04-08T11:41:09+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: поддержку получат семьи с детьми от 3 до 7 лет

В Ростове-На-Дону рассказали, какую поддержку получат семьи с детьми в дни распространения коронавируса в Ростове-на-Дону 2020
ГОШЕВ Игорь
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Поддержку получат десятки тысяч семей.Поддержку получат десятки тысяч семей.Фото: Ольга КОСТИНА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: поддержку получат семьи с детьми от 3 до 7 лет. Об этом заявила министр труда и социального развития региона Елена Елисеева. В частности, на Дону так смогут помочь 72 тысячам детей, которые проживают в нашей области. А все в выплаты начнутся с 1 июня.

- Для получения данной меры поддержки будет введена единая форма заявления на всей территории страны, - озвучила министр. - Кроме заявления, семьям не нужно будет предоставлять ни одного документа. Сегодня ведется работа по синхронизации информационных систем, чтобы уже в мае мы смогли запустить прием документов от населения для начала выплат.

Кроме того, глава ведомства отметила, что уже принято решение, что все выплаты по льготам, социальным пособиям, компенсациям для таких семей автоматически будут продлены до 1 октября текущего года. Также восстановлены льготы и жилищные субсидии для людей, у которых есть задолженность по оплате ЖКХ. По ним выплаты начнут получать после 15 апреля. Ведется работа и по социальной помощи пожилым жителям Дона.

КОНКРЕТНО

Как заявить о необходимости получения социальной помощи:

«горячая линия» министерства труда и соцразвития — 234-00-99.

единый колл-центр Общероссийского народного фронта — 8-800-200-34-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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