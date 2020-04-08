Самоизоляция в Ростовской области: жителям Дона запретили ездить на дачи на время карантина

8 Апр 2020 2020-04-08T12:05:54+03:00

Жителям Ростовской области нельзя выехать на дачи во время самоизоляции. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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На время всеобщей самоизоляции жителям Ростовской области запретили не только покидать свои дома без особой необходимости, но, как выяснилось, нельзя даже поехать на дачу. Тем, кто несмотря на ограничения, нарушит это правило, могут выписать крупный штраф. Об этом во время брифинга заявил начальник управления информполитики областного правительства Сергей Тюрин.

Ситуацию разъясняет начальник управления информполитики регионального правительства Сергей Тюрин 00:00 00:00

Руководитель ведомства пояснил, что поездка на дачу в период строгой самоизоляции не является уважительной причиной для выхода из дома. Он добавил, что этот вопрос - один из самых популярных среди населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU