2020-04-08T12:05:54+03:00
Общество

Самоизоляция в Ростовской области: жителям Дона запретили ездить на дачи на время карантина

Самоизоляция в Ростовской области: в противном случае можно получить крупный штраф [аудио]
Дадаян Давид
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Жителям Ростовской области нельзя выехать на дачи во время самоизоляции.Жителям Ростовской области нельзя выехать на дачи во время самоизоляции.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На время всеобщей самоизоляции жителям Ростовской области запретили не только покидать свои дома без особой необходимости, но, как выяснилось, нельзя даже поехать на дачу. Тем, кто несмотря на ограничения, нарушит это правило, могут выписать крупный штраф. Об этом во время брифинга заявил начальник управления информполитики областного правительства Сергей Тюрин.

Ситуацию разъясняет начальник управления информполитики регионального правительства Сергей Тюрин

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Руководитель ведомства пояснил, что поездка на дачу в период строгой самоизоляции не является уважительной причиной для выхода из дома. Он добавил, что этот вопрос - один из самых популярных среди населения.

Еще более подробную информацию вы всегда можете услышать в эфире радио "Комсомольская правда" на 89.8 ФМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Самоизоляция в Ростовской области: жителям Дона запретили ездить на дачи на время карантина
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