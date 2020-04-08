2020-04-08T12:41:00+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону начнут готовить специалистов строительно-технической экспертизы

Прием на новые программы обучения запустят в ДГТУ
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУ.Фото: ДГТУ.
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Новые программы бакалавриата по изучению специальностей, связанных с экспертизой материалов, изделий и конструкций в строительной индустрии, запустит Донской государственный технический университет. Прием будет открыт в новом учебном году.

Так, в рамках программы «Технический контроль и экспертиза в стройиндустрии» студенты научатся работать с полным перечнем строительной документации, изучат все виды современных строительных материалов, изделий и конструкций. Они научатся создавать и моделировать строительные изделия, проводить их экспертизу непосредственно на практике. Ребята смогут заниматься научно-исследовательскими проектами по заказу компаний-партнеров, а также Торгово-промышленной палаты РО и региональной службы государственного строительного надзора. Отработка же практических навыков будет проходить в испытательном центре при опорном вузе «Академстройиспытания». При этом лучших выпускников трудоустроят.

Вторая из вводимых программ – «Таможенная и судебная экспертиза строительных материалов и изделий».

- Экспертов такого направления в России мало, поэтому спрос на них очень высок, – отметил заведующий кафедрой «Технология вяжущих веществ, бетонов и строительной керамики» ДГТУ Сергей Мадатян. – Мы своевременно открываем этот профиль в бакалавриате, так как в условиях современной рыночной экономики любая выпускаемая строительная продукция должна отвечать требованиям нормативных документов. Мы подготовим специалистов широкого профиля по всей номенклатуре строительных и непродовольственных товаров, поэтому наши выпускники смогут найти высокооплачиваемую работу во многих отраслях народного хозяйства

ВАЖНО!

С полным перечнем образовательных программ и направлений подготовки, реализуемых в ДГТУ, можно ознакомиться на сайте вуза.

Приемная комиссия находится по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, главный корпус ДГТУ, 1-й этаж, каб. 108, тел. (863) 273-85-66.

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