2020-04-08T13:02:08+03:00
Общество

Собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом запускает ВТБ

Она действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на треть по сравнению с прошлым годом
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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В дополнение к мерам поддержки, предоставленным заемщикам государством по закону о льготном периоде в кредитовании, ВТБ запускает дополнительную собственную программу.

- Мы понимаем, что часть наших клиентов оказалась в очень сложном финансовом положении, - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Решение о внедрении кредитных каникул в рамках 106 ФЗ стало своевременным и важным шагом, который упростит значительному числу заемщиков исполнение их долговых обязательств. Со своей стороны мы видим возможность расширить их число за счет увеличения стартовой суммы кредита. Это благотворно скажется и на клиентах, которые получат необходимую финансовую передышку, и на банке, который сможет избежать ухудшения качества своего кредитного портфеля. Рассчитываем, что наши кредитные каникулы позволят клиентам уже через три месяца вернуться к обслуживанию своих финансовых обязательств в привычном комфортном режиме.

Так, новая программа ВТБ действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на 30% по сравнению с 2019 годом (принимаются больничные листы и другие справки, подтверждающие сокращение дохода, - прим. автр.). Она доступна только для клиентов без просроченной задолженности или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения. После окончания каникул размер ежемесячного платежа по ипотеке, кредиту наличными и автокредиту* не увеличится, изменится только срок кредитования. Каникулы предоставляются на три месяца.

Кроме того, всем владельцам кредитных карт будет предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае. Услуга будет подключена автоматически, никаких документов для ее активации предоставлять в банк не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев, начиная с июня.

ВАЖНО!

Для получения отсрочки заемщикам нужно подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.

КСТАТИ

Максимальные суммы первоначального займа*

- По кредитам наличными - до 2 млн рублей. Старт приема заявок – 9 апреля.

- По автокредитам - до 1,5 млн рублей. Старт приема заявок для участия в программе – 8 апреля.

- По ипотеке - до 8 млн рублей (в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области), в других регионах – 3 млн рублей. Старт приема заявок – 20 апреля.

*В зависимости от типа кредита.

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