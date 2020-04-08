2020-04-08T13:03:31+03:00
Общество

Ростовским школьникам помогут подготовиться к сдаче ЕГЭ с помощью видеоконсультаций

Выпускники смогут просмотреть тематические уроки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Выпускники смогут воспользоваться интернет-консультациямиВыпускники смогут воспользоваться интернет-консультациямиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ростовские выпускники смогут подготовиться к главному выпускному экзамену с помощью тематических лекций в Интернете. Школьникам предложат воспользоваться традиционным циклом видеоконсультаций «ЕГЭ-ключ к успеху!». Об этом сообщили в правительстве региона.

- Цикл предполагает серию консультаций, которые будут проводиться в режиме онлайн. В качестве ведущих выступят председатели и опытные эксперты предметных комиссий, проверяющие ответы участников ЕГЭ на задания с развернутым ответом, а также члены конфликтной комиссии, рассматривающие апелляционные заявления участников ЕГЭ, - рассказала министр общего и профессионального образования Лариса Балина.

Лекции включают в себя разбор типичных ошибок при выполнении экзаменационных работ, сведения об информационных ресурсах для подготовки, в том числе – дополнительной.

Площадки для подключения к видеоконсультациям будут организованы на платформе «ВКонтакте». Подключиться к ним сможет любой желающий. Расписание консультаций будет доступно на официальных ресурсах минобразования области и РЦОИ в социальных сетях.

Выпускники смогут задать свой вопрос эксперту в чате. Запись цикла видеоконсультаций также будет доступна на официальном сайте РЦОИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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