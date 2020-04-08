В Ростове-на-Дону пьяный водитель чудом избежал столкновения с патрульным автомобилем
В донской столице сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, водитель едва не протаранил патрульный автомобиль.
ЧП произошло в Первомайском районе донской столицы накануне вечером. Патрульная машина ухала по улице, когда навстречу ей выскочил другой автомобиль.
- Водитель транспортного средства, опасно маневрируя на дороге, едва не столкнулся с патрульным экипажем, - отметили в ведомстве.
Автомобилиста с признаками алкогольного опьянения задержали и передали его сотрудникам полиции. Мужчине грозит лишение прав.
ИСТОЧНИК KP.RU