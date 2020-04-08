2020-04-08T13:19:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пьяный водитель чудом избежал столкновения с патрульным автомобилем

Лихача задержали
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пьяного автомобилиста передали полицейскимПьяного автомобилиста передали полицейскимФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В донской столице сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, водитель едва не протаранил патрульный автомобиль.

ЧП произошло в Первомайском районе донской столицы накануне вечером. Патрульная машина ухала по улице, когда навстречу ей выскочил другой автомобиль.

- Водитель транспортного средства, опасно маневрируя на дороге, едва не столкнулся с патрульным экипажем, - отметили в ведомстве.

Автомобилиста с признаками алкогольного опьянения задержали и передали его сотрудникам полиции. Мужчине грозит лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игрок ФК "Рубин" нарушил самоизоляцию и приехал из Казани в Ростов ради встречи с красавицей-дончанкой
В Ростовской области ищут пропавшего подростка
В Ростове-на-Дону крупный ландшафтный пожар перекинулся на хозпостройку
Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала, чем занимается муж во время самоизоляции
Коронавирус в Ростове-на-Дону: приезжим будут измерять температуру на вокзалах
Комплекс мер поддержки предприятий и бизнеса предложили ученые ЮФУ
Коронавирус в Ростове: стало меньше людей, находящихся под наблюдением медиков из-за инфекции
В Ростове-на-Дону пьяный водитель чудом избежал столкновения с патрульным автомобилем
Ростовским школьникам помогут подготовиться к сдаче ЕГЭ с помощью видеоконсультаций
Собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом запускает ВТБ
"Завидуй молча!": Анастасии Костенко осталось за дорогие вещи для дочек
В Ростове-на-Дону начнут готовить специалистов строительно-технической экспертизы
Самоизоляция в Ростовской области: жителям Дона запретили ездить на дачи на время карантина
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: поддержку получат семьи с детьми от 3 до 7 лет
Ростовчанин построил «кошачье общежитие» в СЖМ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: 12 тысяч звонков поступили региональный центр оперативного мониторинга
"Выйти за границы ума": Виктория Лопырева от скуки встала на гвозди во время карантина
Блогер из Таганрога Екатерина Диденко развеяла прах своего мужа
В Ростове-на-Дону подрядчика, строившего спорткомплекс, подозревают в мошенничестве
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в центр занятости безработные могут обратиться удаленно
Звезда Playboy Мария Лиман нарвалась на комплимент резидента Comedy Club
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: МФЦ возобновят работу
Под Ростовом произошел пожар в продуктовом магазине
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов