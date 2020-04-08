В Ростове-на-Дону пьяный водитель чудом избежал столкновения с патрульным автомобилем

8 Апр 2020 2020-04-08T13:19:08+03:00

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В донской столице сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста. Как сообщили в пресс-службе регионального управления, водитель едва не протаранил патрульный автомобиль.

ЧП произошло в Первомайском районе донской столицы накануне вечером. Патрульная машина ухала по улице, когда навстречу ей выскочил другой автомобиль.

- Водитель транспортного средства, опасно маневрируя на дороге, едва не столкнулся с патрульным экипажем, - отметили в ведомстве.

Автомобилиста с признаками алкогольного опьянения задержали и передали его сотрудникам полиции. Мужчине грозит лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU