Коронавирус в Ростове: стало меньше людей, находящихся под наблюдением медиков из-за инфекции

8 Апр 2020 2020-04-08T15:00:47+03:00

Коронавирус в Ростове: при этом врачи продолжают контролировать состояние почти трех тысяч человек

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Сегодня, 8 апреля стало известно, что количество инфицированных коронавирусом жителей Ростовской области увеличилось на 4 человека. Теперь в регионе зафиксировано уже 21 случай заражения опасной инфекцией. При этом в региональном правительстве добавили, что число людей, находящихся под наблюдением медиков значительно сократилось.

На данный момент 2965 донских жителей находятся под присмотром врачей из-за вируса. Это на 380 человек меньше, чем было в прошлые сутки. 25 из них находятся в стационарных отделениях региональных больниц, а все остальные переведены на строгий карантин. Они не могут покидать пределы своего дома без острой необходимости.

Цифры постоянно меняются, однако, за весь период пандемии обследовали уже 8416 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU