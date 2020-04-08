Коронавирус в Ростове: стало меньше людей, находящихся под наблюдением медиков из-за инфекции
Сегодня, 8 апреля стало известно, что количество инфицированных коронавирусом жителей Ростовской области увеличилось на 4 человека. Теперь в регионе зафиксировано уже 21 случай заражения опасной инфекцией. При этом в региональном правительстве добавили, что число людей, находящихся под наблюдением медиков значительно сократилось.
На данный момент 2965 донских жителей находятся под присмотром врачей из-за вируса. Это на 380 человек меньше, чем было в прошлые сутки. 25 из них находятся в стационарных отделениях региональных больниц, а все остальные переведены на строгий карантин. Они не могут покидать пределы своего дома без острой необходимости.
Цифры постоянно меняются, однако, за весь период пандемии обследовали уже 8416 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU