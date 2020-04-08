Комплекс мер поддержки предприятий и бизнеса предложили ученые ЮФУ

8 Апр 2020 2020-04-08T13:33:37+03:00

И рассказали, какой опыт мы вынесли из предыдущих пандемий

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Экономисты Южного федерального университета сформулировали комплекс мер, который может использовать регион для поддержки предприятий и бизнеса. Для этого эксперты проанализированы практики, в том числе и Ростовской области, которые показали, что в части реализации аналогичные меры могут быть уточнены и дополнены следующим образом.

Во-первых, нужно предпринять серию мер государственной политики по поддержке бизнеса, которая должна характеризоваться единством оперативных инструментов по мобилизации ресурсов в рамках совокупной долгосрочной стратегии.

Во-вторых, политика правительства должна носить открытый информационный характер, что позволит не только прозрачно формулировать правила ведения деятельности в рамках кризисной ситуации, но и обеспечит обратную связь бизнес-сообщества.

Более того, различные применяемые меры государственной поддержки, такие как отсрочка погашения кредитных обязательств, снижение налоговой нагрузки и другие инструменты специальной политики для преодоления трудностей, могут быть использованы регионом с акцентом на ключевых отраслях, для обеспечения условий выхода из кризиса.

По словам завкафедрой информационной экономики ЮФУ Анастасии Никитаевой, для предприятий целесообразно использовать технологии совместного потребления (шеринговой экономики, технологий эффективного использования свободных ресурсов за счет цифровых платформ), модели открытых инноваций и партнерства, активизировать процесс «умной цифровизации». Все это позволяет экономить ресурсы за счет повышения эффективности производственных процессов, но требует инвестиций.

А для сохранения рабочих мест и обеспечения необходимого уровня компетенций работников нужно предоставить доступ к дистанционному повышению квалификации с учетом потенциала персонала, а также воспользоваться решениями, которые реализуют органы исполнительной власти в сфере нормотворчества. Ряд мер следует направить и на взаимодействие с работниками.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чему учат пандемии

В ЮФУ провели исторические параллели известных пандемий, а также их влиянии на глобальные процессы в экономике, геополитике и демографии.

Так, только в XX веке было три таких пандемии гриппа: в 1918 году - испанский грипп, в 1951 году - азиатский грипп и 1968-м - гонконгский грипп. И первая, вызванная вирусом гриппа H1N1 A3, считалась самой разрушительной в современной истории, заразив 500 миллионов человек в мире. Причем 99% смертей приходилось на людей моложе 65 лет. Серьезность пандемии гриппа усугублялась двумя крупными проблемами - последствиями Первой мировой войны и ограниченностью научных знаний. Разрушительные последствия заставили мировое сообщество переосмыслить вопрос о готовности к пандемии, что в конечном итоге помогло разработать меры по предупреждению и предотвращению их в последующий период.

А вот в массовых закупках гречки и туалетной бумаги во время эпидемии коронавируса 2020 года нет ничего нового – это генетическая память. Так, во время эпидемии чумы в 1812 году в Одессе за двенадцать дней до введения всеобщего карантина население предупредили о необходимости заготовить запасы на месяц. Поэтому сталкиваясь со смертельной эпидемией, человек реагирует мгновенно: сделать стратегический запас и ждать ухода болезни. Это не глупость или паника, а коллективный опыт человечества.