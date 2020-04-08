2020-04-08T13:35:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: приезжим будут измерять температуру на вокзалах

Контроль ужесточают в связи с распространением коронавируса в Ростове-на-Дону
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Приезжим будут измерять температуруПриезжим будут измерять температуруФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: людям,приезжающим из других регионов, будут измерять температуру на вокзалах. Как сообщает правительство области, меры вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- В связи с этим вокзалах для всех приезжих вводится контроль температуры, - сообщили в правительстве донского региона.

Известно, что температурный мониторинг начнут уже в ближайшее время.

В случае, если у прибывшего будет повышена температура, то его сразу в карете «скорой помощи» отвезут в инфекционное отделение, где проведут анализ на коронавирус.

Всех жителей донского региона, которые приезжают домой из других городов, медики и специалисты просят с особым вниманием отнестись к требованиям режима самоизоляции. Людям рекомендовано на время ограничить контакты с людьми хотя бы в течение двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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