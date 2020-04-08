Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала, чем занимается муж во время самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T14:27:21+03:00

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Супруга известного футболиста Павла Мамаева показала жизнь своей семьи во время всеобщей самоизоляции. Молодая мама часто делится с подписчиками разной информацией о муже, детях, домашних питомцах и многом другом.

Полузащитник ФК "Ростов" часто проводит свободное время за компьютером. Футболиста можно заметить за онлайн играми.

alana_mamaeva CS GO

В это время Алана Мамаева записывает видео для своего блога, а также делится секретами красоты со своими подписчиками и рассказывает о любимых косметических продуктах.

Алана ведет блог в Интернете

Брюнетка не забывает публиковать фотографии своих домашних питомцев. Любимцами Аланы являются два французских бульдога. Щенки выглядят по-настоящему милыми.

alana_mamaeva Щенки семьи Мамаевых

А вот о своих детях вовремя самоизоляции Алана Мамаева рассказывает немного. Судя по всему, брюнетка избегает излишнего внимания посторонних людей к сыну и дочери.

alana_mamaeva Семья Мамаевых

ИСТОЧНИК KP.RU