Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала, чем занимается муж во время самоизоляции
Супруга известного футболиста Павла Мамаева показала жизнь своей семьи во время всеобщей самоизоляции. Молодая мама часто делится с подписчиками разной информацией о муже, детях, домашних питомцах и многом другом.
Полузащитник ФК "Ростов" часто проводит свободное время за компьютером. Футболиста можно заметить за онлайн играми.
В это время Алана Мамаева записывает видео для своего блога, а также делится секретами красоты со своими подписчиками и рассказывает о любимых косметических продуктах.
Алана ведет блог в Интернете
Брюнетка не забывает публиковать фотографии своих домашних питомцев. Любимцами Аланы являются два французских бульдога. Щенки выглядят по-настоящему милыми.
А вот о своих детях вовремя самоизоляции Алана Мамаева рассказывает немного. Судя по всему, брюнетка избегает излишнего внимания посторонних людей к сыну и дочери.
ИСТОЧНИК KP.RU