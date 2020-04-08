В Ростове-на-Дону крупный ландшафтный пожар перекинулся на хозпостройку

8 Апр 2020 2020-04-08T14:41:36+03:00

Огонь стремительно распространялся по территории. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Из-за безводности района пожару был объявлен второй ранг сложности

Изменить размер текста: A A

В донской столице спасатели тушат пожар по повышенного - второго ранга сложности. Возгорание произошло около полудня среды, 8 апреля, в ДНТ "Исток" в районе улицы Домовитой,31.

По предварительным данным, произошло возгорание сухой травы. Пламя стремительно распространилось на одну и хозяйственных построек, которые были неподалеку места пожара.

- Загорание сухой растительной ликвидировано на площади 80 кв.м. В результате пожара огонь распространился на хоз. постройку по адресу ул. Добрососедская, 34. В 14:08 локализован на площади 200 кв.м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Из-за безводности района пожару был объявлен второй ранг сложности. На месте работают 63 человека и 18 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU