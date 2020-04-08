В Ростовской области ищут пропавшего подростка

8 Апр 2020 2020-04-08T15:24:03+03:00

Школьник не выходит на связь с родственниками

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В городе Зверево Ростовской области трое суток разыскивают без вести пропавшего 14-летнего Андрея Яковенко. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

По словам родственников, о местонахождении пропавшего мальчика ничего не известно с 5 апреля. Он не отвечает на звонки и сообщения.

- Пропавший Андрей Яковенко худощавого телосложения, рост 160 см, волосы короткие, темно-русые, - рассказали в ведомстве.

В день исчезновения школьник был в серой кофте с капюшоном, темно-синих джинсах и кроссовках.

АЛЛО!

Если у вас есть какая-то информация о пропавшем мальчике, то сообщите ее по телефонам: 8 (863) 554-20-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU