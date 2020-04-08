В Ростовской области ищут пропавшего подростка
В городе Зверево Ростовской области трое суток разыскивают без вести пропавшего 14-летнего Андрея Яковенко. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
По словам родственников, о местонахождении пропавшего мальчика ничего не известно с 5 апреля. Он не отвечает на звонки и сообщения.
- Пропавший Андрей Яковенко худощавого телосложения, рост 160 см, волосы короткие, темно-русые, - рассказали в ведомстве.
В день исчезновения школьник был в серой кофте с капюшоном, темно-синих джинсах и кроссовках.
АЛЛО!
Если у вас есть какая-то информация о пропавшем мальчике, то сообщите ее по телефонам: 8 (863) 554-20-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU