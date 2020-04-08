Игрок ФК "Рубин" нарушил самоизоляцию и приехал из Казани в Ростов ради встречи с красавицей-дончанкой
Длительное путешествие во время самоизоляции позволил себе нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев. Он на автомобиле проехал около 1500 км до Ростова-Дону, чтобы встретиться со своей девушкой. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
В личном профиле спортсмен разместил снимок с подписью: "Дальнобойщик Иван".
Суя по всему, послание предназначалось девушке Игнатьева Арине Осиновой, к которой он, видимо, и приехал.
Футболист приехал в Ростов
Действия футболиста не остались без внимания тренера Леонида Слуцкого. Наставник "Рубина", как известно, следит за игроками в соцсетях, назвал Игнатьева «злостным нарушителем карантина» и неприличным словом из трех букв.
Футболист Иван Игнатьев вступил в перепалку с главным тренером, назвав его толстым Гулливером, но последнее слово осталось за Слуцким: "Игнат даже Дзюба рыдал после объявления мне войны, я с третьей любительской лигой даже играть не стану. p.s. Гулливер не толстый".
Спустя какое-то время из профиля игрока публикация исчезла, но скриншоты уже разлетелись по соцсетям.
ИСТОЧНИК KP.RU