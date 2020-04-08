2020-04-08T16:30:11+03:00
Общество

Игрок ФК "Рубин" нарушил самоизоляцию и приехал из Казани в Ростов ради встречи с красавицей-дончанкой

Тренер футболиста остался недоволен действиями игрока [фото]
Поделиться:
Форвард казанского клуба Иван Игнатьев. Фото: Instagram Иван ИгнатьевФорвард казанского клуба Иван Игнатьев. Фото: Instagram Иван Игнатьев
Изменить размер текста:

Длительное путешествие во время самоизоляции позволил себе нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев. Он на автомобиле проехал около 1500 км до Ростова-Дону, чтобы встретиться со своей девушкой. Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

В личном профиле спортсмен разместил снимок с подписью: "Дальнобойщик Иван".

Суя по всему, послание предназначалось девушке Игнатьева Арине Осиновой, к которой он, видимо, и приехал.

Футболист приехал в Ростов

Футболист приехал в Ростов

Действия футболиста не остались без внимания тренера Леонида Слуцкого. Наставник "Рубина", как известно, следит за игроками в соцсетях, назвал Игнатьева «злостным нарушителем карантина» и неприличным словом из трех букв.

Футболист Иван Игнатьев вступил в перепалку с главным тренером, назвав его толстым Гулливером, но последнее слово осталось за Слуцким: "Игнат даже Дзюба рыдал после объявления мне войны, я с третьей любительской лигой даже играть не стану. p.s. Гулливер не толстый".

Спустя какое-то время из профиля игрока публикация исчезла, но скриншоты уже разлетелись по соцсетям.

ignatev1013ignatev1013
Иван с любимой девушкой
5611 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушка из Ростовской области обманула курьера на крупную сумму
Письма счастья: В апреле на донских дорогах появилось еще больше камер
Р Ростове-на-Дону во время самоизоляции продуктовые рынки продолжили работу
В Ростовской области лжесотрудники санитарной службы предлагают бизнесменам покупать книжки о коронавирусе
Игрок ФК "Рубин" нарушил самоизоляцию и приехал из Казани в Ростов ради встречи с красавицей-дончанкой
В Ростовской области ищут пропавшего подростка
В Ростове-на-Дону крупный ландшафтный пожар перекинулся на хозпостройку
Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала, чем занимается муж во время самоизоляции
Коронавирус в Ростове-на-Дону: приезжим будут измерять температуру на вокзалах
Комплекс мер поддержки предприятий и бизнеса предложили ученые ЮФУ
Коронавирус в Ростове: стало меньше людей, находящихся под наблюдением медиков из-за инфекции
В Ростове-на-Дону пьяный водитель чудом избежал столкновения с патрульным автомобилем
Ростовским школьникам помогут подготовиться к сдаче ЕГЭ с помощью видеоконсультаций
Собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом запускает ВТБ
"Завидуй молча!": Анастасии Костенко осталось за дорогие вещи для дочек
В Ростове-на-Дону начнут готовить специалистов строительно-технической экспертизы
Самоизоляция в Ростовской области: жителям Дона запретили ездить на дачи на время карантина
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: поддержку получат семьи с детьми от 3 до 7 лет
Ростовчанин построил «кошачье общежитие» в СЖМ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: 12 тысяч звонков поступили региональный центр оперативного мониторинга
"Выйти за границы ума": Виктория Лопырева от скуки встала на гвозди во время карантина
Блогер из Таганрога Екатерина Диденко развеяла прах своего мужа
В Ростове-на-Дону подрядчика, строившего спорткомплекс, подозревают в мошенничестве
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в центр занятости безработные могут обратиться удаленно
Звезда Playboy Мария Лиман нарвалась на комплимент резидента Comedy Club
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: МФЦ возобновят работу
Под Ростовом произошел пожар в продуктовом магазине
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов