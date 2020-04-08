2020-04-08T17:01:29+03:00
Общество

В Ростовской области лжесотрудники санитарной службы предлагают бизнесменам покупать книжки о коронавирусе

В случае отказа им угрожают преследованием
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В случае отказа бизнесменам угрожают преследованиемВ случае отказа бизнесменам угрожают преследованиемФото: Евгения ГУСЕВА
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В донском регионе мошенники, представляясь сотрудниками санитарной службы, требуют купить у них брошюры о коронавирусе. Как сообщили в Роспотребнадзоре, лжесотрудники санитарной службы искали клиентов среди предпринимателей и бизнесменов.

Специалисты ведомства подчеркивают, что всякие требования о приобретении брошюр с какой-либо информацией от Роспотребнадзора по Ростовской области являются «лжепросьбами».О подобных случаях людей просят незамедлительно сообщать в полицию.

- Мошеннические действия направлены не только на незаконное получение денежных средств, но и на подрыв авторитета государственных органов исполнительной власти, содержат признаки уголовно-наказуемых деяний, - отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Предпринимателей, которые сомневаются в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, обратиться в соответствующий отдел Управления Роспотребнадзора донского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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