2020-04-08T17:24:28+03:00
Общество

Письма счастья: В апреле на донских дорогах появилось еще больше камер

Речь идет о передвижных комплексы фотовидеофиксации
Дадаян Давид
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В донском регионе за весь 2020 года дорожные камеры "поймали" 482 370 нарушений.В донском регионе за весь 2020 года дорожные камеры "поймали" 482 370 нарушений.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Ростовской области за весь 2020 года дорожные камеры видео-фиксации "поймали" 482 370 нарушений. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Специалисты связывают это с теплой и бесснежной зимой, что провоцирует водителей к скоростной езде. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве 8 апреля. Данные привели в центре безопасности дорожного движения.

Итоги работы автоматических комплексов фотовидеофиксации говорят сами за себя. В этом году количество нарушений значительно выросло, чем за тот же период 2019-го.

89,9% - это традиционное превышение скорости. На втором месте с 5% от общего числа штрафов - неправильная парковка. Движение по автобусной полосе - 4%. За стоп линию - 1%, а наименьше процент зафиксированных нарушений за проезд на красный свет - 0,1%.

Сейчас в условиях режима самоизоляции нарушений стало меньше. Это легко объясняется тем, что на дорогах меньше машин.

При этом в ведомстве заявили, что в ближайшее время на дорогах Ростова-на-Дону и области появится еще больше камер. Только теперь они будут мобильными.

– Для профилактики нарушений ПДД с апреля на аварийно-опасных участках начали работать передвижные комплексы фотовидеофиксации «Крис П», – отмечает директор ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» Татьяна Русанова.

Стоит отметить, что в прошлом 2019 году в донской бюджет от уплаты штрафов, полученных от дорожных камер, поступило 1,47 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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