В Ростовской области казаки на лошадях будут следить за соблюдением самоизоляции
В донском регионе казаки на лошадях будут патрулировать улицы. Как сообщили в правительстве региона, дружинникам предстоит контролировать соблюдение режима самоизоляции.
На Дону службу будут нести 26 парных конных патрулей в Азове, Белокалитвинском, Константиновском, Миллеровском и Октябрьском районах.
- Помогать правоохранителям будут от от 600 до 900 дружинников, - отметили в правительстве региона.
Известно, что в первой половине дня казаки будут патрулировать населенные пункты, а после обеда они начнут контролировать ситуацию за их пределами, включая дачи и леса.
Казакам предстоит предупреждать людей о соблюдении режима самоизоляции и необходимых мер в борьбе с коронавирусной инфекцией на Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU