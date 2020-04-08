В Ростовской области казаки на лошадях будут следить за соблюдением самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T18:10:13+03:00

На Дону службу будут нести 26 парных конных патрулей

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В донском регионе казаки на лошадях будут патрулировать улицы. Как сообщили в правительстве региона, дружинникам предстоит контролировать соблюдение режима самоизоляции.

На Дону службу будут нести 26 парных конных патрулей в Азове, Белокалитвинском, Константиновском, Миллеровском и Октябрьском районах.

- Помогать правоохранителям будут от от 600 до 900 дружинников, - отметили в правительстве региона.

Известно, что в первой половине дня казаки будут патрулировать населенные пункты, а после обеда они начнут контролировать ситуацию за их пределами, включая дачи и леса.

Казакам предстоит предупреждать людей о соблюдении режима самоизоляции и необходимых мер в борьбе с коронавирусной инфекцией на Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU