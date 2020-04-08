В Ростове-на-Дону на ремонт одной улицы потратят почти 6 миллионов рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T18:13:22+03:00

На эти деньги подрядчик поселит новый асфальт и сделает бордюры

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону планируют потратить 5,9 миллионов рублей на ремонт участка переулка Медного, расположенного в Западного районе города вблизи Стачек. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно технической документации, подрядчик должен будет выполнить работы по ремонту и обустройству улицы. Планируется постелить новый асфальт, установить бордюры и положить плитку на тротуарах. Работы нужно завершить до 1 июля этого года. Ремонт будет проводиться на части переулка от улицы Токарной до Русской.

На данный момент идет сбор заявок на участие в конкурсе. Вскоре будет определен победить и выбрана компания, которая и займется работами.

ИСТОЧНИК KP.RU