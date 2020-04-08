2020-04-08T18:27:34+03:00
Общество

Шетлендский пони появился на свет в зоопарке Ростова-на-Дону

Малышу уже дали имя
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Семья шетлендских пониСемья шетлендских пони
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Радостное событие произошло в Ростовском зоопарке. В семье шетлендских пони произошло пополнение. Как сообщили в пресс-службе, родителями стали пони Юнона и Пегас.

Сейчас жеребенок проводит много времени с родителями. Новому обитателю уже дали имя - Вилли. В 2020 году имена начинающиеся на букву «В» получают животные, появившиеся на свет на территории зоопарка.

По словам сотрудников Ростовского зоопарка, шетлендские - одни из самых маленьких представителей своего вида. Их естественной средой обитания являются острова на севере Скандинавии. Эта порода лошадей обладает лохматой шерстью и выносливостью из-за неблагоприятных погодных условий на островах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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