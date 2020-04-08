Лидер группы "Звери" на самоизоляции от скуки стал кулинаром

8 Апр 2020 2020-04-08T19:02:56+03:00

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Лидер группы "Звери"- уроженец Таганрога Роман Билык на время самоизоляции переквалифицировался в кулинара и блогера. Музыкант публикует снимки еды, сделанной своими руками. Фотографии пищи, приготовленной артистом, часто появляются в Instagram его супруги.

Жена музыканта хвастается талантами супруга. Фото: Instagram Марина Королева

В последнее время артист все чаще выкалывает фотографии приготовленных лично блюд. Музыкант выбирает в основном полезные для здоровья рецепты, которые содержат разнообразные овощи, мясо или рыбу.

Музыкант легко готовит любые блюда. Фото: Instagram Марина Королева

Кулинарные навыки знаменитости вызывают восхищение у многочисленных подписчиков.

Также на самоизоляции музыкант играет на гитаре и поет вместе со своими коллегами по группе. В последнее время видео выступлений он часто выкладывает к себе в профиль.

romanbilyk Роман публикует выступления со своими коллегами по сцене

ИСТОЧНИК KP.RU