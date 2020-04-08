2020-04-08T19:02:56+03:00
Общество

Лидер группы "Звери" на самоизоляции от скуки стал кулинаром

Кулинарные навыки знаменитости вызывают восхищение у многочисленных поклонников [фото,видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Роман увлекся кулинарией. Фото: Instagram Роман БилыкРоман увлекся кулинарией. Фото: Instagram Роман Билык
Изменить размер текста:

Лидер группы "Звери"- уроженец Таганрога Роман Билык на время самоизоляции переквалифицировался в кулинара и блогера. Музыкант публикует снимки еды, сделанной своими руками. Фотографии пищи, приготовленной артистом, часто появляются в Instagram его супруги.

Жена музыканта хвастается талантами супруга. Фото: Instagram Марина Королева

Жена музыканта хвастается талантами супруга. Фото: Instagram Марина Королева

В последнее время артист все чаще выкалывает фотографии приготовленных лично блюд. Музыкант выбирает в основном полезные для здоровья рецепты, которые содержат разнообразные овощи, мясо или рыбу.

Музыкант легко готовит любые блюда. Фото: Instagram Марина Королева

Музыкант легко готовит любые блюда. Фото: Instagram Марина Королева

Кулинарные навыки знаменитости вызывают восхищение у многочисленных подписчиков.

Также на самоизоляции музыкант играет на гитаре и поет вместе со своими коллегами по группе. В последнее время видео выступлений он часто выкладывает к себе в профиль.

romanbilykromanbilyk
Роман публикует выступления со своими коллегами по сцене
18685 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка Мария Лиман публично сообщила, что не умеет готовить
Лидер группы "Звери" на самоизоляции от скуки стал кулинаром
Шетлендский пони появился на свет в зоопарке Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на ремонт одной улицы потратят почти 6 миллионов рублей
В Ростовской области казаки на лошадях будут следить за соблюдением самоизоляции
Девушка из Ростовской области обманула курьера на крупную сумму
Письма счастья: В апреле на донских дорогах появилось еще больше камер
Р Ростове-на-Дону во время самоизоляции продуктовые рынки продолжили работу
В Ростовской области лжесотрудники санитарной службы предлагают бизнесменам покупать книжки о коронавирусе
Игрок ФК "Рубин" нарушил самоизоляцию и приехал из Казани в Ростов ради встречи с красавицей-дончанкой
В Ростовской области ищут пропавшего подростка
В Ростове-на-Дону крупный ландшафтный пожар перекинулся на хозпостройку
Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала, чем занимается муж во время самоизоляции