Лидер группы "Звери" на самоизоляции от скуки стал кулинаром
Лидер группы "Звери"- уроженец Таганрога Роман Билык на время самоизоляции переквалифицировался в кулинара и блогера. Музыкант публикует снимки еды, сделанной своими руками. Фотографии пищи, приготовленной артистом, часто появляются в Instagram его супруги.
Жена музыканта хвастается талантами супруга. Фото: Instagram Марина Королева
В последнее время артист все чаще выкалывает фотографии приготовленных лично блюд. Музыкант выбирает в основном полезные для здоровья рецепты, которые содержат разнообразные овощи, мясо или рыбу.
Музыкант легко готовит любые блюда. Фото: Instagram Марина Королева
Кулинарные навыки знаменитости вызывают восхищение у многочисленных подписчиков.
Также на самоизоляции музыкант играет на гитаре и поет вместе со своими коллегами по группе. В последнее время видео выступлений он часто выкладывает к себе в профиль.
ИСТОЧНИК KP.RU