Ростовчанка Мария Лиман публично сообщила, что не умеет готовить

8 Апр 2020 2020-04-08T19:17:31+03:00

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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман призналась, что не умеет готовить тефтели.

Девушка попробовала самостоятельно приготовить себе обед. Это должен был получиться суп с тефтелями, но получилось то, что получилось. Фарш разварился и стал похож на что-то невразумительное. На поверхности появилась странная пенка. Сложно сказать, получилось ли блюдо съедобным.

- Худшая вещь на карантине – это то, что мне приходится есть этот мусор, – написала в своих сторис в соцсети Инстаграм Мария Лиман.

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ИСТОЧНИК KP.RU