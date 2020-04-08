Ростовчанка Мария Лиман публично сообщила, что не умеет готовить
Ростовская звезда Playboy Мария Лиман призналась, что не умеет готовить тефтели.
Девушка попробовала самостоятельно приготовить себе обед. Это должен был получиться суп с тефтелями, но получилось то, что получилось. Фарш разварился и стал похож на что-то невразумительное. На поверхности появилась странная пенка. Сложно сказать, получилось ли блюдо съедобным.
- Худшая вещь на карантине – это то, что мне приходится есть этот мусор, – написала в своих сторис в соцсети Инстаграм Мария Лиман.
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ИСТОЧНИК KP.RU