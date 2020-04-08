2020-04-08T19:17:31+03:00
Общество

Ростовчанка Мария Лиман публично сообщила, что не умеет готовить

Суп с тефтелями явно не удался
Виктория Никитина
Поделиться:
Мария Лиман призналась, что не умеет готовить. Фото: аккаунт Марии Лиман в ИнстаграмМария Лиман призналась, что не умеет готовить. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
Изменить размер текста:

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман призналась, что не умеет готовить тефтели.

Девушка попробовала самостоятельно приготовить себе обед. Это должен был получиться суп с тефтелями, но получилось то, что получилось. Фарш разварился и стал похож на что-то невразумительное. На поверхности появилась странная пенка. Сложно сказать, получилось ли блюдо съедобным.

- Худшая вещь на карантине – это то, что мне приходится есть этот мусор, – написала в своих сторис в соцсети Инстаграм Мария Лиман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка Мария Лиман одарила подписчиков снимком обнаженной груди.

Девушка хотела согреть подписчиков горячим снимком.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шел 10 день самоизоляции: в магазин стали ходить коты
В Ростовской области объявили пятый уровень пожароопасности
Находившаяся на самоизоляции ростовчанка выпала из окна 9 этажа
Ростовчанка Мария Лиман публично сообщила, что не умеет готовить
Лидер группы "Звери" на самоизоляции от скуки стал кулинаром
Шетлендский пони появился на свет в зоопарке Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на ремонт одной улицы потратят почти 6 миллионов рублей
В Ростовской области казаки на лошадях будут следить за соблюдением самоизоляции
Девушка из Ростовской области обманула курьера на крупную сумму
Письма счастья: В апреле на донских дорогах появилось еще больше камер
Р Ростове-на-Дону во время самоизоляции продуктовые рынки продолжили работу
В Ростовской области лжесотрудники санитарной службы предлагают бизнесменам покупать книжки о коронавирусе
Игрок ФК "Рубин" нарушил самоизоляцию и приехал из Казани в Ростов ради встречи с красавицей-дончанкой
В Ростовской области ищут пропавшего подростка
В Ростове-на-Дону крупный ландшафтный пожар перекинулся на хозпостройку
Жена футболиста "Ростова" Алана Мамаева рассказала, чем занимается муж во время самоизоляции