2020-04-08T20:09:53+03:00
Происшествия

В Ростовской области объявили пятый уровень пожароопасности

Местных жителей просят быть осторожнее с огнем
Виктория Никитина
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В Ростовской области повысился уровень пожароопасностиВ Ростовской области повысился уровень пожароопасностиФото: "КП" Архив
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В Ростовской области объявлен пятый уровень пожароопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Предостережение касается северо-западных и южных районов, а также Приазовья. Ростовский гидрометцентр предупредил жителей Каменска-Шахтинкого и Зерноградского, Кагальницкого, Егорлыкского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского районов о чрезвычайной пожароопасности.

Кроме того, высокая пожароопасность будет сохранятся в большинстве районов, в том числе в Ростове-на-Дону. Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность при обращении с огнем. А также просят не разводить костры в лесных массивах и степных территориях, не выбрасывать незатушенные сигареты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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