Шел 10 день самоизоляции: в магазин стали ходить коты

8 Апр 2020 2020-04-08T21:11:41+03:00

Одного такого покупателя сфотографировали в Ростове рядом с местным ларьком

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В Ростове местные жители все чаще стали замечать котов рядом с местными магазинами.

Одного такого домашнего питомца сфотографировал один из дончан. Черный кот с белыми пятнышками сидел перед прилавком с продуктами, как будто бы готовился совершить покупку. Горожанин предположил, что питомец собрался прикупить что-нибудь съестное для своих хозяев. Снимок был опубликован в одном из местных пабликов соцсети.

- Хозяева на самоизоляции, кот за продуктами, - написал автор снимка.

Жители донской столицы не смогли удержаться и стали активно комментировать пост.

"Как же достал уже этот карантин: диван всё занят и занят, занят и занят", "Хозяйственный", "Дайте коту поесть, хоть чуть-чуть", - написали горожане

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Кот абсолютно спокойно сидел на шее своего хозяина.

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ИСТОЧНИК KP.RU