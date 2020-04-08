Шел 10 день самоизоляции: в магазин стали ходить коты
В Ростове местные жители все чаще стали замечать котов рядом с местными магазинами.
Одного такого домашнего питомца сфотографировал один из дончан. Черный кот с белыми пятнышками сидел перед прилавком с продуктами, как будто бы готовился совершить покупку. Горожанин предположил, что питомец собрался прикупить что-нибудь съестное для своих хозяев. Снимок был опубликован в одном из местных пабликов соцсети.
- Хозяева на самоизоляции, кот за продуктами, - написал автор снимка.
Жители донской столицы не смогли удержаться и стали активно комментировать пост.
"Как же достал уже этот карантин: диван всё занят и занят, занят и занят", "Хозяйственный", "Дайте коту поесть, хоть чуть-чуть", - написали горожане
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Кот абсолютно спокойно сидел на шее своего хозяина.
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ИСТОЧНИК KP.RU