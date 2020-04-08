Два информационных вброса выявили в Ростовской области

8 Апр 2020 2020-04-08T23:06:00+03:00

Речь идет об отправлении врачей в Москву для борьбы с коронавирусом и сносе лавочек на Пушкинской

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Глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем авторском Телеграм-канале разоблачил две фейковые новости, касающиеся Ростовской области.

Он старательно следит за публикуемыми в регионах новостями. И теперь будет рассказывать, какие из них хорошо противостоят напору лжи, а какие - нет. Сегодня он сообщил о двух фейках, зарегистрированных в Ростовской области.

Первая новость была о том, что якобы «эпидемиологи и вирусологи из Ростова отправлены в Москву на борьбу с коронавирусом». Член комитета заверил, что это ложь, ведь вряд ли кто-то отправит профильных врачей за пределы региона, когда в нем есть свои заболевшие. Кроме того, представитель Общественной палаты отметил, что это классический пример вброса: нет ссылки на источник новости, и сама информация противоречит здравому смыслу.

А вторая новость была совсем свежая. В сети появилось видео о том, как «в городе разбили лавочки». Кадры реальные, но автор ролика утверждал, что «власти решили убрать все лавочки в центре города, чтобы горожане не гуляли и не сидели на них». Разумеется, все СМИ стали об этом писать.

- Могу только похвалить администрацию Ростова-на-Дону за оперативность: руководитель городской пресс-службы Мария Петрова рассказала, что «Коммунальные службы решили воспользоваться ситуацией, когда горожане ушли на самоизоляцию, чтобы привести скамейки в порядок. Элементы, которые нуждаются в ремонте, восстановят, обновят покрытие на деревянных элементах, а затем вернут на места», - написал член комитета.

Но все-таки он посоветовал ростовской администрации заранее сообщать о предстоящих работах "в качестве профилактики и «вакцины» против информационного вируса".

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ИСТОЧНИК KP.RU