2020-04-09T08:52:52+03:00
Происшествия

Кинул на счет: курьер лишился пяти тысяч рублей из-за хитрой клиентки

Девушка была судима за кражу
Виктория Никитина
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В Ростове поймали молодую мошенницуВ Ростове поймали молодую мошенницуФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростовской области задержали девушку, подозреваемую в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что в Таганроге 28-летняя злоумышленница из Шахт заказала еду через телефонное приложение. Когда курьер позвонил девушке, она попросила положить ей на телефон пять тысяч рублей, но пообещала при встрече отдать шесть. Разносчик еды согласился, но когда вернулся на адрес, то телефон девушки оказался заблокирован, а по указанному адресу она не проживает.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Позже стало известно, что ранее она уже была судима за кражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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Правда, речь идет пока только об условном сроке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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