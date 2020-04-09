В Ростовской области при пожаре погибла молодая женщина

9 Апр 2020 2020-04-09T09:15:02+03:00

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Накануне, 8 апреля, в Ростовской области произшел пожар. который унес жизнь человека. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 18:22. Звонившие сообщили, что в хуторе Каменный Брод Родионо-Несветайского района горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Курсантов.

- Пожар произошел на территории частного дома на площади 12 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Уже через 23 минуты возгорание удалось локализовать, еще через четыре минуты полностью ликвидировать. Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди.

Однако не обошлось и без потерь. Как добавили в ведомстве, в огне погибла молодая женщина, ей было всего 47 лет.

Напомним, на Дону объявили пятый уровень пожароопасности. Местных жителей просят быть осторожнее с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU