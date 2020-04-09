Нетрезвый мужчина остался жив после падения с балкона на 5 этаже

9 Апр 2020 2020-04-09T09:17:49+03:00

В Ростове мужчина выжил после падения с пятого этажа Фото: "КП" Архив

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В донской столице местный житель в нетрезвом состоянии рухнул с балкона пятого этажа и остался жив.

Инцидент произошел 8 апреля рядом с одним из домов на улице Литвинова. По словам свидетелей произошедшего. В квартире на пятом этаже, похоже, произошла пьяная потасовка - драка постепенно перешла на балкон и один из ее участников, перевернувшись через перила, рухнул на асфальт. Но пока не установлено, действительно ли так все это произошло.

- Пострадавшего госпитализировали. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU