В Ростовской области мужчина угнал «шестерку», чтобы сдать ее на металлолом

9 Апр 2020 2020-04-09T09:31:38+03:00

Зачем инструмент, когда можно просто попросить соседей. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Пролетарском районе Ростовской области произошло преступление, сюжет которого может претендовать на анекдот. Там местный житель заприметил «шестерку», которая стояла брошенной возле одного из домов. В итоге выпив лишку мужчина решил, что добро не должно пропадать без дела и подумал отбуксировать авто к своему дому.

Как позже расскажет сотрудникам полиции смекалистый дончанин, мол, хотел разобрать легковушку и сдать ее на металлолом. А вот в транспортировке автомобиля решил задействовать случайных прохожих. Те отказывать не стали, выполнили просьбу односельчанина.

Однако хозяин «жигулей» обнаружил пропажу и пришел в полицию, писать заявление. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, совсем скоро им удалось задержать 47-летнего злоумышленника. Мужчина уже был судим за грабеж, хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU