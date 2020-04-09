2020-04-09T09:52:26+03:00
Общество

Футбольный клуб «Ростов» продлил контракты с двумя игроками

Договоры составлены на 4,5 года
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фото: пресс-служба ФК «Ростов»Фото: пресс-служба ФК «Ростов»
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Руководство футбольного клуба «Ростов» пописало документы о продлении контрактов с защитником Евгением Черновым и полузащитником Хореном Байрамяном, являющимся воспитанником команды. Об этом сообщили в пресс-службе желто-синих.

- Контракты продлены на 4,5 года у каждого, - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщала «Комсомольская права-Ростов», Российская Премьер-лига заявила, что чемпионат России возобновится не раньше 31 мая. Это связано с введением режима самоизоляции.

Сейчас в турнирной таблице РПЛ Лиги чемпионов после 22 туров «Ростов» с 38 очками занимает четвертое место и отстает от «Краснодара» и «Локомотива» на три балла. Первое место в рейтинге занимает футбольный клуб «Зенит» с результатом в 50 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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