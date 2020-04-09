В Ростовской области под суд пойдет мужчина, стащивший из храма пожертвования прихожан
В Ростовской области на скамье подсудимых совсем скоро окажется мужчина, которого подозревают в уголовном преступлении. Как рассказали в региональной прокуратуре, его подозревают в краже из храма. Инцидент произошел в Орловском районе Дона. В поле зрения злоумышленника попал Православный Приход Храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Красноармейском.
По версии следователей, мужчина ночью проник через окно внутрь и украл все деньги, которые были пожертвованы прихожанами. Говорят, что перед преступлением он хорошенько выпил. В итоге полицейские отыскали подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
К слову, максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до пяти лет лишения свободы. Но дело может закончиться и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Размер наказания в этом конкретном случае будет решать уже суд.
ИСТОЧНИК KP.RU