В Ростовской области под суд пойдет мужчина, стащивший из храма пожертвования прихожан

9 Апр 2020 2020-04-09T10:01:37+03:00

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В Ростовской области на скамье подсудимых совсем скоро окажется мужчина, которого подозревают в уголовном преступлении. Как рассказали в региональной прокуратуре, его подозревают в краже из храма. Инцидент произошел в Орловском районе Дона. В поле зрения злоумышленника попал Православный Приход Храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Красноармейском.

По версии следователей, мужчина ночью проник через окно внутрь и украл все деньги, которые были пожертвованы прихожанами. Говорят, что перед преступлением он хорошенько выпил. В итоге полицейские отыскали подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

К слову, максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до пяти лет лишения свободы. Но дело может закончиться и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Размер наказания в этом конкретном случае будет решать уже суд.

ИСТОЧНИК KP.RU