2020-04-09T10:18:11+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: дистанционное обучение на Дону продлили до 30 апреля

В региональном правительстве рассказали, как будет проходить обучение у тех, у кого нет гаджетов в дни угрозы коронавируса в Ростове-на-Дону 2020
Ольга ГОПАЛО
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В региональном правительстве рассказали, как будет проходить обучение у тех, у кого нет гаджетов.В региональном правительстве рассказали, как будет проходить обучение у тех, у кого нет гаджетов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: дистанционное обучение на Дону продлили до 30 апреля. Об этом сообщили в региональном правительстве. Так, занятия в школах, техникумах и колледжах стартовали с понедельника, 6 апреля. При этом проведение уроков и семинаров в онлайн-режиме идут либо через скайп и мессенджеры, либо в режиме офлайн с использованием интернет-порталов и сервисов.

Правда, с началом дистанционного обучения по всей стране возникли трудности в работе онлайн-платформ, проблемы нестабильности онлайн-конференций. Однако донские педагоги быстро отреагировали, перейдя на общение с учениками при помощи электронной почти, мессенджеров и соцсетей. В региональном минобре добавили, что при отсутствии компьютера или интернета у ребят обучение проходит в форме самоподготовки в условиях домашней самоизоляции детей.

Известно, что такая форма обучения продлится до 30 апреля включительно. Если не федеральном уровне будет принято иное решение, то срок может уменьшиться или увеличиться, в зависимости от ситуации.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» по вопросам организации перехода на дистанционное или электронное обучение: 8 (863) 269 57 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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