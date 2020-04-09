2020-04-09T10:29:16+03:00
Общество

Жителям Ростовской области придется платить больше за овощи, сахар и гречку

Цены на продукты не порадуют дончан
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты Ростовстата проанализировали стоимость продуктовСпециалисты Ростовстата проанализировали стоимость продуктовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Специалисты Ростовстата проанализировали стоимость продуктов. На минувшей неделе цены вновь подросли. Жителям региона придется заплатить больше за овощи,сахар и гречку и другие товары.

По данным ведомства, больше всего подорожал репчатый лук - почти на 11%.Сейчас один килограмм лука можно приобрести за 31 рубль. Выросли в цене капуста, перец и морковь. Гречневая крупа стоит в среднем около 64 рублей за один килограмм.

Специалисты заметили незначительное увеличение стоимости мяса и куриных яиц. Вермишель стала дороже почти на два рубля - 77,2 рубля.Сахар вырос в цене до 32 рублей.

Но есть и хорошие новости. Так, за минувшую неделю подешевел пшеничный хлеб. Стоимость пищевой поваренной соли осталась на прежнем уровне 13,2 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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