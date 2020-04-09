В Ростовской области оценили величину экономического ущерба из-за коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T10:55:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Донские власти сделали предварительную оценку экономического урона, который получит Ростовская область из-за пандемии коронавируса и сопутствующих ей ограничительный мер по недопуску распространения опасной инфекции в регионе.

Как рассказал министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, валовый региональный продукт может снизиться на 2%.

При этом, главной проблемой глава донского Минэкономразвития назвал даже не ограничения в работе многих предприятий из-за всеобщей самоизоляции и переводе сотрудников компаний и фирм на самоудаленку, а общее снижение деловой активности, которое может самым существенным образом негативно сказаться на экономическом росте в регионе.

Напомним, что раннее губернатор Василий Голубев утвердил пакет экономических мер соцподдержки граждан на период ограничительных мероприятий по самоизоляции граждан из-за пандемии коронавируса, введенной распоряжением президента России Владимира Путина до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU