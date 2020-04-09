В Ростовской области на трассе погиб пассажир легковушки

9 Апр 2020 2020-04-09T11:03:23+03:00

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В среду, 8 апреля, в Ростовской области произошло дорожное происшествие, которое унесло жизнь человека. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД России по региону, ЧП случилось на дороге между поселком Александровка вторая и хутором Чкалов, что в Мясниковском районе Дона. О происшествии стало известно в половине двенадцатого ночи.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в правый по ходу движения кювет. Известно, что пострадал водитель. А вот его пассажира - 36-летнего мужчину, спасти не удалось. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего.

По факту аварии проводится проверка по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU