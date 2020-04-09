2020-04-09T11:13:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: уменьшилось количество человек, находящихся под наблюдением медиков из-за вируса

Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: число людей, пребывающих под присмотром врачей, постоянно снижается
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: количество тех, кто находится под присмотром медиков, постоянно снижается.Коронавирус в Ростове, новости на 9 апреля 2020 года: количество тех, кто находится под присмотром медиков, постоянно снижается.
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9 апреля стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Ростовской области. Количество инфицированных постоянно растет. За минувшие сутки еще три человек заболели COVID-19. Всего в донском регионе вирус обнаружили у 24 человек, а двоим удалось вылечиться. Однако, по данным регионального правительства, среди тех, кто находится под наблюдением медиков, отмечается положительная динамика.

Людей, которые нуждаются в постоянном контроле состояния здоровья из-за вируса, с каждым днем становится все меньше. На данный момент 2683 человек находятся под присмотром врачей, что на 282 меньше, чем сутки ранее. Если сравнивать с 7 апреля, то количество таких людей стало меньше на 662.

Всего за весь период пандемии врачи обследовали уже 8573 человек. На наличие COVID-19 провели 6262 лабораторных тестирования. Запас специальных систем для выявления вируса достаточно - дефицита нет.

В больнице на карантине остается один человек. Он лежит в ростовской детской городской больнице №2. Еще по одному в Таганроге и Обливском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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