В Ростове-на-Дону появятся новые площадки для выгула собак

9 Апр 2020 2020-04-09T11:24:56+03:00

В город уже создали девять новых специально оборудованных площадок

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В донской столице власти планируют создать новые места для прогулок с собаками. Как сообщили в городской администрации, площадки будут вносить в план при разработке проектов по благоустройству городских объектов.

-Мы должны создать для ростовчан условия для цивилизованного выгула собак, сказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

За минувшие два года в городе создали девять новых специально оборудованных площадок для выгула собак. Работы были оплачены из внебюджетных источников. Площадки для выгула собак появились в парках Островского, Вересавево и Осеннем, в сквере имени Дортмунда, на улице Пушкинской.

Ростовчан просят соблюдать правила благоустройства и бережно относиться к новым объектам, созданным для их удобства Людей просят не оставлять мусор на площадках, а также не ломать постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU