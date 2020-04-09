Ростовчанка пойдет под суд за мошенничество с детской путевкой
В Ростое-на-Дону на карандаш правоохранителей попалась мать, которая пыталась незаконно получить деньги от государства. Речь шла о возмещении при покупки детской путевки в лагерь самостоятельно. Такая льгота предоставляется родителям на Дону.
Вот только ребенок жительницы Ростова-на-Дону в лагере побывал только на бумагах. Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, мать принесла документы в районный отдел соцзащиты, чтобы получить денежную компенсацию за ту самую путевку.
В надзорном ведомстве добавили, что в качестве подтверждения она предоставила обратный талон к путевке и квитанцию-договор, содержащие заведомо ложные сведения о нахождении ребенка в летнем лагере и оплате за указанную услугу почти 30 тысяч рублей.
В итоге ей вернули половину стоимости путевки. А теперь в отношении не возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Ей грозит до четырех лет линия свободы или штраф в размере 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU