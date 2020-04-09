В Ростовской области сотрудницу банка осудили на шесть лет за хищение 250 млн рублей
Су вынес приговор экс-начальнице отдела анализа и оценки кредитных проектов малого бизнеса оного и крупных банков Анне Г., проживающей в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По материалам дела, сотрудница банка выдала двум организациям невозвратные кредиты на общую сумму более 250 млн рублей.
- Директор одной из этих компаний легализовал похищенные у банка 155 млн рублей, - отметили в ведомстве.
Решением суда сотрудницу банка приговорили к 6 годам лишения свободы. Женщина также была оштрафована на 1,5 млн рублей. Директора организации, получившей крупную сумму денег, приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU