В Ростовской области сотрудницу банка осудили на шесть лет за хищение 250 млн рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T11:59:40+03:00

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Су вынес приговор экс-начальнице отдела анализа и оценки кредитных проектов малого бизнеса оного и крупных банков Анне Г., проживающей в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По материалам дела, сотрудница банка выдала двум организациям невозвратные кредиты на общую сумму более 250 млн рублей.

- Директор одной из этих компаний легализовал похищенные у банка 155 млн рублей, - отметили в ведомстве.

Решением суда сотрудницу банка приговорили к 6 годам лишения свободы. Женщина также была оштрафована на 1,5 млн рублей. Директора организации, получившей крупную сумму денег, приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU