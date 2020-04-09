9 Апр 2020 2020-04-09T12:29:40+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону: количество постов ГИБДД на въезде в донскую столицу увеличили до 11 Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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Коронавирус в Ростове-на-Дону: на въезде в донскую столицу количество постов ГИБДД увеличили до 11. Как сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области, инспекторы ограничивают передвижение людям, которые не имеют соответствующего разрешения и нарушает установленный режим самоизоляции.

Всего в регионе действуют около 80 контрольных постов ГИБДД. Все они находятся на въезде в населенные пункты.

Посты контроля пешеходного движения, которые проверяют обоснованность передвижения людей во время режима самоизоляции. Как ранее сообщала "Комсомольская права-Ростов", при перемещении по городу людям необходимо иметь документы, которые подтверждают необходимость пребывания на улице. Так, работающие люди получили специальные пропуска. Всем остальным можно выходить из дома можно только в ближайший магазин, аптеку,а также к пожилым родственникам, которые нуждаются в продуктах и лекарствах. Посещать больницы следует только в случае, если существует прямая угроза жизни и здоровью.

Проверяющие уже составили около 1,5 тысяч административных протоколов. Самое большое количество нарушений выявили в Ростове, Таганроге, Волгодонске и Шахтах. Пятерых нарушителей оштрафовали в суде на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU