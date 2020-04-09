Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: больше 13 тысяч школьников будут получать горячее питание бесплатно

9 Апр 2020 2020-04-09T12:41:53+03:00

Подробности можно узнать в школе, где учится ребенок

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: больше 13 тысяч школьников города будут получать горячее питание бесплатно. Известно, что о такой мере поддержки ребятам, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, сообщил губернатор. Причем речь идет не только донской столице.

- На Дону планируют начать доставку бесплатного питания на дом ученикам, находящимся на дистанционном обучении и имеющим социальные льготы, - сообщил глава региона.

В мэрии донской столицы озвучили, что в период обучения в школе получали бесплатное горячее питание 13 324 ребенка. Не исключено, что в продуктовый набор будут включены продукты с длительным сроком хранения, а перечень продуктов должны согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области.

Узнать дополнительную информацию о сроках и порядке выдачи продуктовых наборов родители могут в той школе, где обучается ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU