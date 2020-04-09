Коронавирус снизил стоимость игроков «Ростова» на миллионы евро

9 Апр 2020 2020-04-09T13:05:22+03:00

За последние два месяца «желто-синие» стали дешевле на 9 миллионов евро - в этом им "помог" коронавирус. Фото: premierliga.ru

Футболисты «желто-синих» изрядно упали в цене на трансферном рынке

Изменить размер текста: A A

По обновленной информации портала Transfermarkt.de, который оценивает трансферную стоимость футболистов во всем мире, ФК «Ростов» существенно потерял в цене своих ведущих игроков из-за пандемии коронавируса.

За последние два месяца «желто-синие» стали дешевле на 9 миллионов евро, при этом сейчас стоимость донской команды в денежном эквиваленте равняется 37,7 млн евро.

В частности, заметно снизилась трансферная стоимость полузащитника Матиаса Норманна - она упала с 6 млн евро до 4,8 млн евро.

Нападающий «желто-синих» Алексей Ионов тоже стал стоить на трансферном рынке на целый миллион евро меньше — немецкие эксперты, ведущие сайт, оценивают его в 3,5 млн евро.

Еще один игрок «Ростова» Роман Еременко подешевел на 80 тыс. евро — до 3,2 млн евро.

Всего же, по данным Transfermarkt.de, составы играющих в российской Премьер-лиге футбольных клубов «похудели» на 213 млн евро из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее стало известно, что «Ростов» продлил действующие контракты с защитником Евгением Черновым и полузащитником Хореном Байрамяном, являющимся воспитанником команды. Новые соглашения с игроками подписаны на 4,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU