Коронавирус снизил стоимость игроков «Ростова» на миллионы евро
По обновленной информации портала Transfermarkt.de, который оценивает трансферную стоимость футболистов во всем мире, ФК «Ростов» существенно потерял в цене своих ведущих игроков из-за пандемии коронавируса.
За последние два месяца «желто-синие» стали дешевле на 9 миллионов евро, при этом сейчас стоимость донской команды в денежном эквиваленте равняется 37,7 млн евро.
В частности, заметно снизилась трансферная стоимость полузащитника Матиаса Норманна - она упала с 6 млн евро до 4,8 млн евро.
Нападающий «желто-синих» Алексей Ионов тоже стал стоить на трансферном рынке на целый миллион евро меньше — немецкие эксперты, ведущие сайт, оценивают его в 3,5 млн евро.
Еще один игрок «Ростова» Роман Еременко подешевел на 80 тыс. евро — до 3,2 млн евро.
Всего же, по данным Transfermarkt.de, составы играющих в российской Премьер-лиге футбольных клубов «похудели» на 213 млн евро из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее стало известно, что «Ростов» продлил действующие контракты с защитником Евгением Черновым и полузащитником Хореном Байрамяном, являющимся воспитанником команды. Новые соглашения с игроками подписаны на 4,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU