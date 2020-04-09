Жительнице Таганрога повысят пособие по безработице после вмешательства прокуратуры

9 Апр 2020 2020-04-09T13:02:29+03:00

Прибавка в ее случае составит больше трех тысяч рублей в месяц

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В прокуратуру города Таганрога обратилась местная жительница, которая рассказала - ее не устраивает размер пособия по безработице, которое ей было назначено в местном Центре занятости. По словам женщины, она стала безработной еще в августе 2018 года. В результате чиновники назначили ей пособие в размере восьми тысяч рублей. При этом таганроженка относилась к категории граждан предпенсионного возраста.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по факту поступившего обращения. Тем более, что, согласно документам, уже в 2019 году размер пособия был на 3 280 рублей больше, однако перерасчет женщине произведен не был. Тогда прокурор отправился в суд, который изначально встал на сторону чиновников. Однако апелляционный суд высшей инстанции обязал центр занятости сделать такой перерасчет.

Теперь жительнице Таганрога должны будут выплачивать новую сумму - 11 280 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU