Татьяна Быковская: "самому возрастному заболевшему коронавирусом - 92 года"

9 Апр 2020 2020-04-09T13:25:20+03:00

Это лишний раз подтверждает, что инфекция поражает как молодых, так и людей старшего поколения

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В Ростовской области 9 апреля выявили еще трех заболевших коронавирусом. Всего инфицированных в донском регионе уже стало 24 человека. Среди них есть молодые и люди старшего возраста. Один из низ - долгожитель. Об этом во время брифинга заявила министр здравоохранения Татьяна Быковская.

Татьяна Юрьевна рассказала, что самому возрастному заболевшему - 92 года. Он находится в изолированном стационаре Центральной городской больницы. Врачи делают все необходимое для его скорейшего выздоровления. Контакт с ним происходит при помощи всех необходимых средств предосторожности.

- Это еще раз подтверждает - вирус поражает людей всех возрастов. Лишний раз хочу напомнить, что внуки и дети должны по-максимуму самоизолироваться от своих родителей, бабушек и дедушек, - прокомментировала Татьяна Быковская.

Отметим, что среди заболевших есть и совсем молодые жители Дона. На данный момент в больнице лежит 28-летний парень с подтвержденным диагнозом по коронавирусу. Он находится на кислородной поддержке.

ИСТОЧНИК KP.RU