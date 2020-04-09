Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: почему прогулки на свежем воздухе могут быть опасны
Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: министр здравоохранения Ростовской области провела брифинг по вопросам о мерах поддержки населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в четверг, 9 апреля.
Руководителю поступил вопрос: по какой причине во время режима полной самоизоляции людям запрещены прогулки на свежем воздухе.
- Мы не понимаем к чему будут прикасаться люди во время прогулок и где этот вирус может находиться. Сейчас обрабатываются специальными составами дороги, парки лавочки и прочее. В тих процедурах есть необходимость, чтобы велась обработка. Пока нет точных данных в какой среде и где этот вирус лучше всего распространяется, - отметила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Режим самоизоляции необходимо соблюдать о конца апреля. В этот период запрещено беспричинно покидать место проживания. Людям разрешено ходить в ближайший к ому магазин и аптеку.
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ИСТОЧНИК KP.RU