Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: почему прогулки на свежем воздухе могут быть опасны

9 Апр 2020 2020-04-09T13:31:39+03:00

Выясняем, почему нужно соблюдать режим всеобщей самоизоляции в Ростове в 2020

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Всеобщий режим самоизоляции в Ростове 2020: министр здравоохранения Ростовской области провела брифинг по вопросам о мерах поддержки населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в четверг, 9 апреля.

Руководителю поступил вопрос: по какой причине во время режима полной самоизоляции людям запрещены прогулки на свежем воздухе.

- Мы не понимаем к чему будут прикасаться люди во время прогулок и где этот вирус может находиться. Сейчас обрабатываются специальными составами дороги, парки лавочки и прочее. В тих процедурах есть необходимость, чтобы велась обработка. Пока нет точных данных в какой среде и где этот вирус лучше всего распространяется, - отметила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Режим самоизоляции необходимо соблюдать о конца апреля. В этот период запрещено беспричинно покидать место проживания. Людям разрешено ходить в ближайший к ому магазин и аптеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU