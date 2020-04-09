2020-04-09T13:34:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ДГТУ проведет виртуальный День открытых дверей

Родители и будущие абитуриенты смогут познакомиться с жизнью вуза онлайн
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУ.Фото: ДГТУ.
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В воскресенье, 12 апреля, виртуальный День открытых дверей проведет Донской государственный технический университет. Это даст возможность будущим абитуриентам и их родителям в режиме онлайн познакомиться с жизнью вуза, перечнем программ подготовки и правилами приема.

Так, с 9:30 до 11:00 в режиме онлайн гости встретятся с ректором опорного вуза, ответственным секретарем приемной комиссии и проректорами. Они получат полную информацию о поступлении, подготовительных курсах и перспективах трудоустройства, а также в прямом эфире зададут интересующие вопросы.

С 11:00 с видеообращением выступят деканы факультетов. Абитуриенты узнают о направлениях подготовки в вузе и новых форматах обучения. А в 12:00 начнется экскурсия по опорному университету в виртуальном пространстве популярной компьютерной игры Minecraft.

Через час - с 13:00 абитуриентам предложат принять участие в 3D-турах по научно-исследовательским лабораториям ДГТУ, промышленному коворкингу «Garaж» и конгресс-холлу.

Кроме того, желающие смогут пройти экспресс-тестирование по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и обществознанию в формате ЕГЭ, а также пообщаться с представителями профкома и послушать лекцию заведующего кафедрой «Физика» Анатолия Благина «Три парадокса вселенной».

КОНКРЕТНО

Для участия необходимо зарегистрироваться (перейти)

Онлайн-трансляция также будет доступна и в официальной группе ДГТУ ВКонтакте. Контактный телефон: 8 (863) 238-15-66.

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